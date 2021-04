„Build Back Better”. Planul lui Joe Biden pentru modernizarea SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul de stimulare pentru economia SUA va avea efecte multiple dincolo de granițele Statelor Unite, dar nu este exclus riscul inflației și o înasprire brusca a ratelor dobânzii, potrivit AFP. UPDATE Joi, Joe Biden va promulga în cele din urma giganticul plan de susținere a economiei…

- Statele Unite își vor îndeplini obligația de a plati peste 200 de milioane de dolari catre Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) pâna la sfârșitul lunii februarie dupa anularea planului lui Donald Trump de retragere din aceasta organizație, a declarat miercuri secretarul de…

- Presedinții Statelor Unite și al Chinei, Joe Biden și Xi Jinping, au avut prima discuție telefonica de la instalarea noului lider la Casa Alba. In timp ce Biden și-a exprimat ingrijorarea pentru situatia din Hong Kong si soarta minoritatii musulmane uigure, Xi a replicat ca sunt „afaceri interne” ale…

- Liderul de la Casa Alba și-a exprimat ingrijorarea cu privire la represiunile din Hong Kong, Regiunea Autonoma Uigura Xinjiang și Taiwan. Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a avut prima discuție telefonica cu președintele RPC, Xi Jinping, in cadrul careia parțile au discutat o serie…

- CHIȘINAU, 26 ian – Sputnik. Președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Joe Biden, au convenit in cadrul unei discuții telefonice asupra prelungirii tratatului New Start, anunța serviciul de presa al Kremlinului. Președinții și-au exprimat satisfacția in legatura cu schimbul de note diplomatice…

- ”Președintele Biden va emite o directiva in cursul zilei, care va include intenția SUA de a se alatura COVAX și de a susține ACT - Acceleratorul pentru progresul eforturilor multilaterale pentru distribuția vaccinului impotriva Covid-19, a terapiei și diagnosticului, pentru acces echitabil, cercetare…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a salutat miercuri preluarea de catre Joe Biden a mandatului de presedinte al Statelor Unite si s-a aratat convins ca parteneriatul cu Romania va fi extins. "Salut preluarea mandatului de presedinte al Statelor Unite ale Americii de catre Joe Biden. Planul…

- Biden a declarat, vineri, dupa prezentarea mai multor membri ai echipei sale economice, ca propunerile sale includ ajutoare pentru guvernele statelor si autoritatile locale care au probleme din cauza pandemiei, precum si un nou sprijin pentru oamenii care si-au pierdut locurile de munca si nu isi permit…