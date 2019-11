Buicu, mesaj puternic pentru Arafat: Doctore, rămâi acolo! Azi e rândul nostru! ”Pentru ca iar vad diverși limbuți semidocți atacandu-l pe doctorul Raed Arafat, nu pot sta in tribune aplaudand proști. Ca n-am cum. In 2012, Petrov, securistul, l-a vrut eliminat din Sistem pe Arafat, și asta pentru simplu fapt ca omul asta, neroman, precum se dadea Petrov, a facut ceva mareț pentru romani și Romania, patria lui Basescu. ”Treaba asta deranja rau de tot” asta deranja rau de tot” Țara pentru care turnatorul la Securitate nu a facut altceva in afara de a o da hoților din PDL la furat. Și daca puneai in oglinda ce-a facut Arafat in comparație cu Petrov, era mare rușine pentru patriotul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

