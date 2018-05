Stiri pe aceeasi tema

- Acest subiect este din ce in ce mai dezbatut in mediul online deoarece a ajuns sa devina o adevarata preocupare pentru viitoarele mame. Iata doua vedete ce au ales sa nasca natural și declarațiile uneia dintre ele cu privire la aceasta decizie importanta. Anca Serea Anca Serea…

- Executia bugetara pentru primul trimestru, publicata de Finante vineri dupa ora 20,00, arata ca situatia s-a deteriorat masiv fata de anii trecuti. Pentru a reduce deficitul, statul ar trebui fie sa stranga cureaua, fie sa-i impovareze pe romani, „adica sa stranga ei cureaua”, sustine deputatul Claudiu…

- Banii din pilonul II sunt bani privați, și nu bani publici, iar legea permite ca acei bani sa fie lasați moștenire, a declarat Radu Craciun, membru in Consiliul director al administratorilor fondurilor de pensii private. Banii statului nu pot fi lasați moștenire nimanui. „In cazul in care contributorul…

- Liderul PNL Ludovic Orban acuza reprezentanții coaliției de guvernare, pe care ii numește "cleptomani comuniști", ca vor "sa naționalizeze banii din pilonul 2 de pensii", pentru ca oamenii sa fie "dependenti de bunul plac al Guvernului in materie de stabilire a cuantumului pensiei". La randul sau, senatorul…

- Romania continua sa fie prietenul fidel al Republicii Moldova si principalul partener economic. O demonstreaza si sustinerea financiara primita de țara de peste Prut in 2017. Banii nerambursabili au fost investiti in educatie, cultura, sanatate si infrastructura.

- In ulimii doi ani au aparut si in Romania fonduri de investitii de risc, de tip Venture Capital, o parte create de antreprenori romani, care acum isi cauta firme in care sa investeasca. Ce asteptari trebuie sa aiba firmele care vor bani de la acesti investitori: Voi puteti alege banii nostri sau ai…

- Consiliul Județean Timiș a aprobat, astazi, o hotarare prin care este modificat modul in care va fi folosit excedentul de peste 229 milioane lei de anul trecut. Decizia vine la o luna dupa hotararea inițiala. Astfel, consilierii au decis ca banii sa fie folosiți ”pentru finantarea unor investitii sectiunea…

- El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca "trebuie schimbata paradigma" in materie de investitii, astfel incat lucrarile sa fie efectuate in scurt timp si sa fie achitate ulterior pe termen lung, nu pe bucati, cu plata pe termen lung. "Schimbam paradigma" "Dupa…