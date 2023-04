Bugetul și taxele: Să ne punem centurile de siguranță? Evoluția bugetului din 2023 pare ca a luat prin surprindere autoritațile, diferența dintre veniturile statului și cheltuieli fiind deja de 1% din PIB dupa primele doua luni ale anului. Cum situația este ingrijoratoare, iar declarațiile de la cel mai inalt nivel nu au venit decat ca sa o confirme repetat in ultimele zile, contribuabilii au inceput sa fie la randul lor preocupați de ceea ce urmeaza: masuri de austeritate, creșteri de taxe, ambele? Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

