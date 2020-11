Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat, joi, ca tara sa va avea sprijinul Poloniei in aceasta disputa care blocheaza fonduri vitale in valoare de 1.800 de miliarde de euro, esentiale pentru repornirea activitatilor economice in cele 27 de state membre. Respingerea prin veto a acestei conditionari de…

- Premierul ungar, Viktor Orban, propune o amanare a discutiilor privind statul de drept si o "distribuire rapida a banilor" catre tarile care au nevoie, cu o zi inainte de o intalnire la Budapesta cu omologul sau polonez Mateusz Morawiecki pentru coordonarea pozitiei celor doua state, relateaza AFP.…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban se va intalni cu omologul sau polonez, Mateusz Morawiecki, joi, la Budapesta, pentru "a coordona pozitia" celor doua tari, angajate intr-o disputa cu Bruxellesul privind bugetul multianual al UE, relateaza AFP. Serviciul de presa al lui Viktor Orban a…

- Premierul ungar, Viktor Orban, s-a declarat increzator, vineri, ca Ungaria si Polonia vor ajunge la un acord cu Uniunea Europeana pentru aprobarea bugetului multianual si a Fondului de relansare economica. Ungaria si Polonia au blocat, luni dupa-amiaza, o procedura necesara adoptarii Bugetului…

- Summitul sefilor de stat si de guverne, care incepe joi la ora locala 18.00 (19.00, ora Romaniei), era consacrat initial gestionarii pandemiei covid-19 - cu obiectivul unei coordonari in vederea ”evitarii unui al treilea val” la inceputul lui 2021. Acest subiect urmeaza sa fie abordat, la fel ca negocierile…

- „Doar o instanța judiciara independenta poate spune ce este statul de drept, nu o majoritate politica", a scris Janez Jansa, intr-o scrisoare adresata in 17 noiembrie președintelui Consiliului European Charles Michel, potrivit Hotnews.ro Magazinele care nu vand alimente incep sa se inchida unul dupa…

- Premierul sloven s-a alaturat Ungariei și Poloniei și a denunțat mecanismul care vizeaza condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept, scrie AFP."Doar o instanța judiciara independenta poate spune ce este statul de drept, nu o majoritate politica", a scris Janez…

- Budapesta și Varșovia au semnalat luni ca sunt gata sa se opuna prin veto bugetului UE și planului comunitar de resuscitare economica din cauza propunerii de condiționare a fondurilor de respectarea statului de drept, scrie Reuters. Ambele state se afla in conflict cu Comisia Europeana, din cauza unor…