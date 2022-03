Stiri pe aceeasi tema

- ”PSD si PNL Sectorul 1, organizatii conduse de Dan Tudorache si Sebastian Burduja, au votat astazi impotriva comunitatii locale si au respins proiectul de buget pentru a saptea oara, dupa o procedura de vot secreta, propusa ad-hoc in timpul sedintei. Da, ati auzit bine, au decis ca procedura sa fie…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, spune ca, in cazul unui razboi pe teritoriul Romaniei, la lupte vor participa doar persoanele care au stagiul militar, „nu toate persoanele cu varsta intre 18 și 60 de ani”. De asemenea, el a spus ca „in niciun caz nu se va reveni la stagiul militar obligatoriu” „Nu…

- Florin Citu, presedinte al PNL si al Senatului, a precizat ca liderii Coalitiei asteapta sa vina de la Guvern ultimele modificari ale Legii offshore, astfel incat sa treaca de Parlament repede initiativa legislativa. Potrivit lui Citu, liderii s-au inteles ca statul sa ia circa 60% din venituri, in…

- Un proiect de lege la care se lucreaza in ultimele zile in Guvernul Romaniei presupune inscrierea barbaților romani incorporabili cu varste cuprinse intre 18 și 60 de ani intr-o rezerva de razboi. Legea discutata de Guvern prevede și „situația de criza”, in cazul in care conflictul dintre Rusia și Ucraina…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat luni, 7 martie, ca spera ca gazul romanesc sa-l inlocuiasca pe cel rusesc și ca se așteapta ca legea offshore sa ajunga in Parlament in urmatoarele saptamani.“Intreaga Europa va fi afectata. E normal ca tarile cele mai apropiate vor fi afectate cel mai…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spera ca gazul rusesc sa fie inlocuit in proportia cea mai mare de gazul romanesc, precizand ca este convins ca in urmatoarele saptamani legea offshore va trece prin Parlament. Marcel Ciolacu a fost intrebat, luni, cum va fi afectata Romania din…

- Bugetul Apararii crește la 2,5 la suta din anul 2023, precizeaza Florin Cițu, președintele PNL și al Senatului Romaniei. Liderul PNL a facut aceasta precizare dupa ce președintele Iohannis anunța ca solicita creșterea bugetului Apararii. Șeful statului spunea ca acest buget ar trebui majorat la 2,5…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) va mobiliza toti rezervistii, iar serviciul militar va redeveni obligatoriu pentru cei cu varste intre 20 si 35 de ani, in cazul decretarii starii de razboi, mobilizare sau asediu. Serviciul militar va deveni obligatoriu din nou pentru cei cu varste intre 20 si 35…