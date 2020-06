Stiri pe aceeasi tema

- Executia bugetului general consolidat in primele cinci luni ale anului 2020 a inregistrat un deficit de 38,84 miliarde lei (3,59% din PIB), anunta Ministerul Finantelor. Aproape jumatate din deficit este generat de sumele lasate in mediul economic prin facilitatile fiscale si cheltuieli exceptionale…

