Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca atat presedintele Consiliului European, Charles Michel, cat si cel al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au fost deschisi propunerilor Romaniei cu privire la bugetul multianual al Uniunii…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca rezultatul discuțiilor pe bugetul UE „este dezamagitor". Șeful statului a punctat ca statele membre nu s-au armonizat asupra fondurilor care urmeaza sa le fie alocate. Scandal la negoicerile viitorului buget al UE, rpimul dupa…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, inainte de reuniunea extraordinara a Consiliului European, ca doreste ca Romania sa primeasca bani suficienti pentru coeziune si agricultura in viitorul buget multianual al UE. "Este…

- Liderii europeni se reunesc incepand de joi la Bruxelles pentru a incerca sa ajunga la o intelegere asupra cadrului financiar al UE pentru urmatorii sapte ani (2021-2027), in cadrul unui summit ce se anunta lung si dificil din cauza divergentelor foarte profunde dintre statele membre, relateaza AFP,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, vineri, cu comisarul european pentru Transport, Adina Valean. Anterior, seful statului a discutat cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, despre viitorul buget multianual al Uniunii Europene.…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca este hotarat sa negocieze "la sange" pentru ca Romania sa obtina cat mai multi bani la fondurile pentru coeziune si politica agricola comuna din bugetul multianual al Uniunii Europene. "Ideea…

- Bulgaria este un partener constructiv in negocierile privind bugetul multianual al Uniunii Europene, iar fondurile europene sunt motorul care ne ajuta sa avansam mai repede, a declarat joi premierul bulgar Boiko Borisov, dupa intrevederea avuta joi, la Bruxelles, cu presedintele Consiliului European,…

