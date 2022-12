Bugetul Ministerului Sănătății a primit aviz favorabil în comisiile parlamentare Comisiile reunite de Sanatate și de Buget finanțe ale Parlamentului au avizat bugetul pe 2023 al Ministerului Sanatații și Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. Proiectul de buget al Ministerului Sanatații și bugetul CNAS pe anul 2023 a primit aviz favorabil in comisiile reunite de Sanatate și de Buget, Finanțe ale Parlamentului, urmand ca […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

