Stiri pe aceeasi tema

- „Vesti importante! Am publicat in consultare regulamentul programul social de crestere a natalitatii. Cuplurile sau femeile singure cu varsta intre 20 si 45 de ani pot afla care sunt pasii pe care trebuie sa-i faca pentru a obtine ajutorul financiar de 15.000 de lei. Pana la sfarsitul lunii, suntem…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, anunța ca in urmatorii doi ani vor fi inchise toate centrele de plasament din Romania. Anunțul a fost facut vineri, pe Facebook.

- Romanii care au implinit 18 ani vor primi 2.500 de lei daca merg la școala sau muncesc. Tinerii cu varsta majoratului ar putea beneficia de aceasta suma pana la varsta de 26 de ani. Anunțul a fost facut pe Facebook de Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse. De asemenea,…

- Tinerii din Romania care au implinit 18 ani, dar merg la scoala sau muncesc, vor primi 2.500 de lei, pana la varsta de 26 de ani. De altfel, persoanele care au in plasament copii vor primi 420 de lei pe luna pentru fiecare copil in parte. Anunțul oficial a fost facut de Gabriela Firea, ministrul Familiei,…

- „Militez ca egalitatea de șanse intre femei și barbați sa nu ramana doar la nivel de vorbe. Am inițiat și depus la Parlament impreuna cu președintele PSD Marcel Ciolacu un proiect de lege prin care asiguram pentru femei 30% dintre locurile de pe listele de la alegerile locale și din consiliile de administrație…

- Tinerii aflati in plasament care au implinit 18 ani, dar merg la scoala sau muncesc, vor primi lunar 2.500 de lei, pana la 26 de ani. Familiile care au in plasament copii vor primi 420 de lei in plus pe luna pentru fiecare copil, potrivit ministrului Familiei, Gabriela Firea. Potrivit unui Ordin comun…