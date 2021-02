Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Ministerului Afacerilor Externe a fost avizat favorabil cu amendamente respinse, joi, in comisiile de specialitate, anunța AGERPRES. Intre amendamentele respinse s-a numarat si cel depus de mai multi parlamentari de la PSD prin care s-a cerut suplimentarea bugetului MAE cu suma de…

- Bugetul propus pentru Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in anul 2021 a fost avizat favorabil joi, fara amendamente, in comisiile de specialitate reunite. Senatorii si deputatii au avizat bugetul MTI cu 18 voturi "pentru" si 12 "impotriva". La proiectul de buget pentru…

- Bugetul propus pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii in anul 2021 a fost avizat favorabil joi, fara amendamente, de comisiile de specialitate. Bugetul a fost avizat cu 18 voturi „pentru” și 12...

- Bugetul propus pentru Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in anul 2021 a fost avizat favorabil joi, fara amendamente, in comisiile de specialitate reunite, anunța AGERPRES. Senatorii si deputatii au avizat bugetul MTI cu 18 voturi "pentru" si 12 "impotriva". La proiectul de…

- Bugetul Ministerului Educatiei pe anul 2021 a fost avizat favorabil, joi, fara amendamente, de comisiile parlamentare de specialitate. Au fost 21 de voturi ‘pentru’ si 12 voturi ‘impotriva’. ‘Bugetul Ministerului Educatiei inregistreaza la nivel de proiect o crestere in valoare absoluta de 244 de milioane…

- Ludovic Orban, presedintele PNL si al Camerei Deputatilor, a anuntat ca Legea Bugetului de stat pe 2021 va fi adoptata in Parlament sub forma trimisa de la Guvern. Astfel, toate amendamentele anuntate de PSD vor fi respinse. "Stiti foarte bine ca decizia la nivelul coalitiei este aceea de…

- „Am primit aviz pozitiv. Ma bucur pentru acest lucru. Pentru mine e a patra audiere, ce am spus la prima audiere m-am tinut de cuvant, ca vorbim de ajutorul pentru Complexul Energetic Oltenia, ca vorbim de reactoarele de la Cernavoda, toate sunt in stadiul in care se pot apuca de investitii pe viitor”,…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Membrii celor doua comisii au validat nominalizarea lui Cristian Ghinea…