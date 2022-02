Bugetul judeţului: scad investiţiile, se scumpeşte administraţia Bugetul judetului pe anul in curs aloca partea leului cheltuielilor de functionare, peste 1,1 miliarde de lei. Pentru investitii mai raman doar 300 de milioane, cu 140 de milioane de lei mai putin decat anul trecut Cu trei zile inaintea adoptarii lui in sedinta extraordinara, proiectul de buget al administratiei judetului a fost publicat in varianta completa. Astfel, Consiliul Judetean isi propune sa obtina venituri cu doar 11 milioane de lei mai mari decat anul trecut, o crestere de aproape 1 la suta. In acelasi timp, cheltuielile vor fi reduse cu 65,3 milioane de lei, adica cu 4,4 la suta. Practic,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

