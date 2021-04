Bugetul general al Municipiului Iași pe acest an are o valoare totală de 318 milioane de euro Cel mai așteptat moment al anului se apropie. Consilierii locali se vor intruni intr-o ședința extraordinara joi, 22 aprilie, pe ordinea de zi figurand și proiectul menționat. Conform documentului menționat, valoarea veniturilor este estimata la suma de 1.164.928.210 lei (circa 236 de milioane de euro), iar cea a cheltuielilor la 1.213.528.210 lei (circa 246 de milioane de euro), diferența de 48.600.000 lei urmand a fi finanțata din excedentul anilor precedenți. Pentru secțiunea de funcționare vor fi alocați 638.361.720 lei, iar pentru secțiunea de dezvoltare 575.166.490 lei (din care circa 60%… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

