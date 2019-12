Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, deblocarea sumelor necesare platilor aferente contractului de achizitie a rachetelor americane Patriot. Potrivit acestuia, deblocarea fondurilor are loc in urma unei consultari cu Ministerul Finantelor Publice. "Trebuie sa va informez…

- Ministrul sanatatii da asigurari ca plata salariilor cadrelor medicale aferente lunii decembrie se va face la timp. Victor Costache anunta ca a avut o prima intalnire cu ministrul finantelor si cu conducerea guvernului, in cadrul careia s-a discutat despre necesitatea unei rectificari bugetare pozitive,…

- Cadrele medicale vor primi la timp drepturile salariale aferente lunii decembrie, a dat asigurari marti ministrul Sanatatii, Victor Costache. ‘Am avut o prima intalnire cu ministrul Finantelor Publice, in prezenta premierului Ludovic Orban si a vicepremierului Raluca Turcan, in care am discutat despre…

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingurile pentru datoriile pe termen lung in valuta si moneda locala ale Romaniei la „BBB minus”, perspectiva asociata pentru ambele calificative fiind stabila, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara, informeaza AGERPRES . Plafonul de tara al…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca vineri a finalizat expedierea catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei a materialelor necesare votarii la alegerile prezidentiale. Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES, pentru cele 835 de sectii de votare care vor fi…

- Ministerul Afacerilor Externe a finalizat, vineri, expedierea materialelor necesare votarii catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, in vederea asigurarii bunei desfasurari a procesului de votare in cadrul sectiilor din strainatate in contextul alegerilor prezidentiale. Pentru…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat, duminica, aprobarea a inca 270 de sectii de votare in strainatate la alegerile prezidentiale din anul 2019, la propunerea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare. Astfel, numarul total al sectiilor infiintate deja este de 714, dintr-un total…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca insotitorii persoanelor cu dizabilitati nu vor ramane fara plata, oficialul afirmand in acest sens ca se centralizeaza solicitarile venite din partea primariilor si Consiliilor…