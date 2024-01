Dupa ce au reușit sa scoata PSD de la guvernare, in noiembrie 2019, liberalii s-au apucat sa dea pomeni electorale, cu o lege care și acum produce efecte pentru bugetul de stat. Astfel, medicii veterinari, in contact direct cu votanții din mediul rural, au fost unși cu cate 10.000 de lei pe luna doar pentru […] The post Bugetul de stat, dezechilibrat de mita electorala data de liberali first appeared on Ziarul National .