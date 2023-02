Bugetul Craiovei pe 2023, aprobat în formula stabilită de Olguţa Vasilescu Bugetul Craiovei pe anul 2023 a trecut, joi, de votul consilierilor locali, in forma stabilita de executiv si prezentata deja publicului de Olguta Vasilescu vinerea trecuta, live, pe pagina de facebook a primariei. Si de data asta s-a discutat tot online, sedinta CL Craiova fiind transmisa pe canalul de Youtube al primariei. Degeaba s-au zbatut cei din opozitie sa-si spuna punctul de vedere, pentru ca niciunul dintre amendamentele cu care au venit consilierii PNL si USR nu au trecut de „scutul“ PSD – PER, intarit si cu doi fosti liberali. Asa ca aprobarea bugetului Craiovei, pana la urma cel mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copilul de doi ani din Brasov, despre care initial s-a crezut ca a murit de gripa, s-a stins din alte cauze. Este rezultatul anchetei DSP Brasov, comunicat de Ministerul Sanatatii, potrivit stiri.tvr.ro. El a ajuns in stare grava la Spitalul de Pediatrie din Brașov. In ciuda tratamentului, starea acestuia…

- Un medic stomatolog de 41 de ani si doi administratori ai clinicii din Pitești la care lucra au fost trimisi in judecata pentru ucidere din culpa, dupa ce un copil de patru ani a murit in urma unei anestezii, informeaza Agerpres, care citeaza date furnizate de IPJ Argeș.Ancheta a fost deschisa in februarie…

- Un beci transformat in garsoniera este inchiriat cu aproape 200 de euro.Este vorba despre o locuința in zona centrala, la demisol, langa Spitalul de Pediatrie din Cluj-Napoca. Vorbim de fapt despre un demisol de pe strada Crisan, cu o suprafața de ”aproximativ” 20 de metri patrați. Chiria lunara…

- FOTO-VIDEO: Zeci de copii și adulți, evacuați de pompieri dintr-un spital din Timișoara. Ce s-a intamplat Zeci de copii și adulți au fost evacuați, sambata dimineața, din secția Pediatrie a unui spital din Timișoara, dupa ce au fost sesizate degajari mari de fum. Pompierii au acționat sub Plan Roșu…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca „este sezonul virozelor” și ar trebui ca spitalele sa organizeze ambulatorii pediatrice, deoarece majoritatea copiilor nu au nevoie de spitalizare și in felul acesta s-ar evita presiunea pe camerele de garda. „Este sezonul virozelor. Nu este nimic neobisnuit.…

- Imagini șocante au fost filmate intr-un salon de la Spitalul Orașenesc Șimleu Silvaniei din județul Salaj. Un șoarece a fost filmat in timp ce se plimba nestingherit pe noptiera aflata exact langa patul unui pacient. Imaginile au fost postate in mediul online, acolo unde s-a creat o adevarata revolta.…

- CARANSEBEȘ – E mesajul transmis de deputatul carașean Marius Damian (PSD) la inaugurarea celei mai moderne secții medicale din Caraș-Severin, neonatologia spitalului din Caransebeș! Intrebat cu ce ajuta statul spitalele carașene, inglodate-n arierate care dateaza de mulți ani, pentru ca greul cade tot…