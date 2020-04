Bugetarii din Dolj se țin bine pe timp de pandemie Bugetarii din Dolj se țin bine pe timp de pandemie. Gazeta de Sud a incercat sa afle ce masuri concrete au luat, in contextul actual al pandemiei de COVID-19 și crizei economice, Primaria Craiova, Consiliul Județean (CJ) Dolj și toate instituțiile și societațile din subordine. Nu toți au raspuns pana ieri, dar din datele oferite de primarie, CJ și unele instituții a reieșit un singur lucru: bugetarii din Dolj se țin bine pe timp de pandemie. Cu excepția instituțiilor de cultura care și-au pierdut obiectul muncii (filarmonica, opera), restul bugetarilor din județ nu par sa simta efectele crizei.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

