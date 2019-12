Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca a primit din partea conducerii partidului sustinerea pentru angajarea raspunderii in cazul legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale pe anul 2020. "Am avut o discutie in care am intrebat daca exista sprijin politic, in cazul in care vom…

- ​Premierul Ludovic Orban a spus marți ca ar trebui pusa la punct o schema de ajutor de stat pentru companii din industrie, pe motiv ca acestea ar fi fost afectate de aplicarea OUG 114/2018, care ar fi dus la creșterea prețurilor la energia electrica și gazele consumate de acestea. Ludovic Orban a dat…

- Doua angajate ale Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea sunt anchetate pentru ca au cerut și primit de la un beneficiar de servicii sociale un borcan de branza și cateva legaturi de patrunjel. DGASPC a devenit celebra, dupa ce fostul lider PSD, Liviu Dragnea,…

- ”Pana sa ajungem la momentul votului, avem nevoie de doua elemente foarte importante: in primul rand, programul de guvernare, pe care-l va propune acest viitor Guvern și in al doilea rand, numele premierului (...). Suntem puțin nedumeriți de ce președintele Iohannis, care a avut atata graba sa depuna…

- Guvernul irakian a anuntat duminica un set de masuri sociale intr-o incercare de a raspunde solicitarilor protestatarilor si de a pune capat unei miscari de contestare soldate cu peste 100 de morti in mai putin de o saptamana, transmite AFP.

