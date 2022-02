B.U.G. Mafia concerteaza pe 29 iulie la Romexpo

Pe 29 iulie va asteptam la Romexpo in aer lliber la un concert B.U.G. Mafia iar primele bilete au pret earlybird. Evenimentul va respecta normele epidemiologice in vigoare la momentul respectiv. “S-a stabilit” si “s-a demonstrat” din nou anul trecut ca suntem #CeaMaiTareTrupa si #CeiMaiTariFani, cand am facut impreuna cel mai mare headline show din pandemie in Romania. Prin urmare nu e nevoie sa mai spunem asta inca o data intr-un text prea serios, trecem la ce e important. Vineri, 29 Iulie, va asteptam iar la Romexpo (Parcarea C), sa facem haos dupa inca un an de restrictii. Pregatim un concert …