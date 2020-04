„Bufniţele” se pregătesc acasă Petre Apostol La finalul acestei saptamani, Divizia A la handbal feminin ar fi trebuit sa se reia, echipa Activ Prahova Ploiești avand programata deplasarea la Național Ramnicu Valcea, in antepenultima etapa a Seriei C. Insa, cum toate activitațile sportive sunt suspendate in perioada starii de urgența in care se afla Romania, intrecerea nu se știe cand se va putea relua. Cu toate acestea, jucatoarele echipei ploieștene se mențin in forma, pregatindu-se acasa, conform programului stabilit de antrenorii Florin Ciupitu și Nicolae Nimu. „Zilnic, individual, acasa, urmam programul de pregatire stabilit.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

