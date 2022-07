Stiri pe aceeasi tema

Ministrul ungar al Justitiei, Judit Varga, a inaintat parlamentului de la Budapesta doua propuneri legislative menite a contracara coruptia si a raspunde cererii Comisiei Europene pentru o mai mare transparenta legislativa, relateaza AFP.

Cel mai important lucru acum este sa protejam securitatea energetica a Ungariei și sa protejam reducerea cheltuielilor generale rezidențiale, a scris premierul maghiar Viktor Orban intr-o postare pe Facebook.

Mii de persoane au manifestat sambata in capitala Ungariei, Budapesta, pentru a cincea zi consecutiv, impotriva unei reforme fiscale a guvernului Viktor Orban, scrie AFP preluat de agerpres.

Politia ungara a inceput sa recruteze patrule de "vanatoare de frontiera" pentru a le desfasura la granita sudica a Ungariei impotriva imigratiei ilegale, au declarat vineri la o conferinta de presa responsabili ai politiei citati de MTI, anunța agerpres.

Guvernul de la Budapesta a decis sa intareasca frontierele de sud ale Ungariei si sa protejeze securitatea maghiarilor care locuiesc in zona, prin desfasurarea unor unitati de graniceri, a declarat, vineri, prim-ministrul Viktor Orban intr-o inregistrare video publicata pe pagina sa de Facebook,

Forta de munca calificata si infrastructura buna, cat si „locatia bine conectata a Ungariei" au fost invocate de Lenovo drept motive pentru care a ales sa-si construiasca prima sa unitate de productie europeana in oraselul ungar Ullo, aflat la doar cativa kilometri departare de Budapesta.

Echipa feminina de volei a Romaniei a invins formatia Ungariei, cu scorul de 3-2 (27-25, 23-25, 21-25, 25-18, 15-11), sambata, la Budapesta, in Grupa C a competitiei Golden League, potrivit Agerpres.

AUR il cheama pe premierul Ciuca in fata Parlamentului, pentru a explica in ce conditii a avut loc vizita presedintelui Ungariei in Romania, liderul formațiunii, George Simion, spunand ca intreg sirul de intamplari din ultimele saptamani „pare sa indice ca exista un plan de dezmembrare a Romaniei".