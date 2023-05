Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat luni, 15 mai, la Digi24, ca la negocierile de marți, 16 mai, de la Bruxelles, cu reprezentantii Comisiei Europene, se va decide daca plafonul de 9,4% din Produsul Intern Brut pentru pensii, cuprins acum in PNRR, poate fi modificat.Demnitarul…

- Atenție, toți pensionarii din Romania sunt vizați! Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Budai, rastoarna tot ceea ce s-a spus despre pensii. CITESTE SI Anunț uriaș pentru Romania: Japonia aloca un miliard de dolari vecinilor Ucrainei 23:34 211 Atrichobrunettia graeca a fost descoperita…

- Ministrul Investițiilor Europene a declarat ca reformele la care s-a angajat Romania in fața Comisiei Europene trebuie sa fie exact cum au fost scrise in PNRR. Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) condiționeaza eliberarea banilor de aplicarea unor reforme sociale profunde, care sa schimbe…

- Sunt vești nemaipomenite pentru milioane de romani! Este vorba despre salarii și pensii. Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Budai, a facut anunțul care ii liniștește pe toți salariații și pensionarii din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a declarat, vineri, la Digi24, ca a primit mandat din partea guvernului sa trimita la Bruxelles documentul pentru renegocierea unor investiții și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliența. Printre masurile pe care guvernul vrea sa le renogocieze…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Ploiesti, ca in realizarea unei noi legi a salarizarii nu este luata in calcul ”sub nicio forma” o reducere a salariilor bugetarilor, el admitand ca in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) Romania si-a…

- Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a declarat luni la Antena 3 ca cei care au scris Planul National de Redresare si Rezilienta au dorit ca romanii sa fie saraci pentru urmatorii 50 de ani si a adaugat ca sustine eliminarea din PNRR a procentului de 9,4% din PIB pentru pensii. El a mai spus ca e posibil…

- Nu este zi in care sa nu se vorbeasca in Romania despre Planul National de Redresare si Rezilienta. PNRR a devenit un fel de bau-bau atunci cand ni se impun masurii draconice care ingradesc drepturile si libertatile universale ale omului. Cand este vorba despre impuneri, guvernantii invoca PNRR-ul si…