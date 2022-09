Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Dragos Pislaru (REPER), fost ministru al Muncii, sustine ca directiva privind salariul minim european, care va fi adoptata miercuri de Parlamentul European, ar trebui sa aduca o crestere de peste 500 de lei unui angajat cu salariu minim din Romania. Fii la curent cu cele…

- Marius Budai a declarat ca salariul minim pe economie trebuie sa creasca, iar pensiile ar trebui sa fie majorate de la 1 ianuarie cu mai mult de 5,1%, cat prevede legea. PSD urmeaza sa prezinte un nou pachet socio-economic saptamana viitoare. Potrivit unor surse citate de Antena 3, este luata in calcul…

- Salariul minim va fi marit din nou, dupa negocieri cu sindicatele si patronatele, iar Romania sustine instituirea salariului minim la nivel european, afirma Cristian Vasilcoiu, secretar de stat in Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale. Aceste precizari vin in contextul protestului organizat de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, seful Camerei Deputatilor, afirma ca adoptarea unui salariu minim european reprezinta un beneficiu in special pentru salariatii din mediul privat romanesc, in contextul in care ministrii Muncii din Uniunea Europeana s-au pus de acord asupra propunerii de Directiva pe…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat astazi ca ministrii Muncii din Uniunea Europeana s-au pus de acord asupra propunerii de Directiva privind instituirea salariului minim european. „Este clar ca avem nevoie de un astfel de instrument. Oamenii sunt intotdeauna pe primul loc”, a precizat ministrul…

