- PSD a anunțat, luni, ca liderii coaliției de guvernare au decis sa constituie un grup de lucru pentru transpunerea in legea pensiilor speciale a recomandarilor venite de la Banca Mondiala și de la Comisia Europeana. Marius Budai (PSD), ministrul Muncii, a explicat pentru B1 TV de ce e nevoie de acest…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Radu Stefan Oprea a declarat luni, dupa sedinta conducerii PSD, ca ministrul Muncii, Marius Budai i-a informat ca astazi va avea loc o discutie cu Banca Mondiala, atat la ministerul Muncii cat si la Guvern, cu premierul, referitoare la forma finala a raportului…

- „Ma uit ce are nevoie o familie dar ma uit si la cei apti legal si din punct de vedere al sanatatii sa munceasca si nu le mai acord niciun sprijin daca nu vor sa munceasca”, a spus ministrul Muncii, Marius Budai, sambata, la Alba Iulia.„Mai avem o reforma foarte importanta, tot pe bani europeni: venitul…

- ​Principala cauza a tragediei de la Complexul Energetic Oltenia, unde trei oameni au murit, a fost folosirea unui vehicul de transport marfa pentru transportul de persoane, fara nicio protecție, alaturi de echipamente, vehicul cu un grad mare de uzura care s-a rasturnat pe o panta intr-un drum greu…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Timis anunta ca va aplica amenzi de pana la 2000 de lei, in cazul in care patronii nu aplica legea. Potrivit prevederilor art.1 din Hotararea de Guvern nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu data de 1 ianuarie…

- Angajatorii maramureșeni trebuie sa știe ca, potrivit prevederilor art.1 din Hotararea de Guvern nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu luna ianuarie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art.164 alin.(1)…

- Angajatorii nu mai pot menține angajații cu mai multa vechime la salariul minim mai mult de 2 ani. Anul 2023 este ultimul in care patronii iși mai pot plati angajații mai vechi de doi ani cu salariul minim, conform unei prevederi introduse in 2021 in codul Muncii. Aceasta prevedere a intrat in vigoare…