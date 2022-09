Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP Prahova, Catalina Bozianu, a facut o scurta radiografie a sistemului de invatamant din Romania, cu ocazia inceperii anului scolar. Aceasta sustine ca bucuria inceperii scolii este umbrita de nemultumirile elevilor, profesorilor si parintilor legate de lipsa utilitatilor si conditiilor de…

- In comuna Corbii Mari, au fost inaugurate Școala Corbii Mari, Gradinița Grozavești, rețea de canalizare și un teren de sport, astfel, ziua de 4 septembrie a scris o noua fila in dezvoltarea comunitații Școala Gimnaziala Corbii Mari, o școala ultramoderna, investiție realizata cu finanțare prin POR …

- SOCOL – Dupa ce, mai demult, la scoala din satul Campia s-au finalizat lucrari derulate prin PNDL 2, doua unitati de invatamant sunt in curs de eficientizare energetica gratie altor doua proiecte finantate din aceeasi sursa! Este vorba despre Școala Gimnaziala „Sf. Sava” din Socol, respectiv scoala…

- Se mai pot face inscrieri la școala, gradinița și creșa, dar conducerea ISJ Timiș nu știe exact cand! Parinții care nu au reușit sa-și inscrie copiii la creșa, gradinița, clasa pregatitoare sau liceu/invațamant profesional o pot face pana in toamna, in limita locurilor ramase disponibile.

- Investițiile in școli continua in comuna suceveana Adancata. Primarul Viorel Cucu a declarat ca in prezent se lucreaza intr-un ritm bun la școala de la Calugareni și la sala de sport de la Școala cu clasele V-VIII ”Ioan Bancescu” din Adancata. ”La școala din Calugareni am facut aleile pietonale, am…

- Ministrul educației, Sorin Cimpeanu, a propus ca antidot la „goana dupa note” sa fie inlocuit sistemul de evaluare cu note prin „admis/respins”, in gimnaziu, la materiile muzica, desen și sport. Școala 9 a intrebat trei profesori care predau aceste discipline cum vad ideea. Antoaneta Luchian a realizat…

- Liceul Teoretic Special Iris Timișoara organizeaza in perioada 23 iunie - 8 iulie ,,Școala de vara" pentru elevi cu deficiența de vedere din județul Timiș, din ciclul preșcolar, primar și gimnazial.