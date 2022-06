Stiri pe aceeasi tema

- Sute de fani ai echipei de baschet U-BT Cluj-Napoca, dar și al echipei de fotbal „U” Cluj s-au strans vineri sa iși cante bucuria dupa ce U-BT Cluj și-a pastrat titlul de Campioana Romaniei pentru al doilea an consecutiv.

- Sandro Schwarz, noul antrenor al echipei Hertha Berlin, a declarat vineri ca nu a putut parasi banca tehnica a formatiei Dinamo Moscova dupa invazia armatei ruse in Ucraina deoarece se simtea responsabil pentru jucatorii sai si pentru clubul cu care avea un contract, transmite dpa.

- Suporterii U Cluj au invadat, luni seara, Piata Avram Iancu, din Cluj-Napoca, pentru a sarbatori promovarea in Liga 1 alaturi de jucatori.Fanii s-au adunat in Piata inca de la ora 19:19, iar jucatorii au ajuns la ora 20:00, moment in care a izbucnit nebunia.Jucatorii s-au alaturat fanilor, au cantat…

- Jucatorii echipei de fotbal Steaua din 1986 au sarbatorit, duminica, aniversarea a 36 de ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeni alaturi de suporteri la meciul pe care formatia Clubului Sportiv al Armatei l-a disputat cu Unirea Slobozia (scor 2-0) in etapa a 9-a play-off-ului

- Real Madrid a scris o noua fila de istorie in Champions League și a reușit sa intoarca scorul in fața lui Manchester City in returul semifinalelor. Dupa calificarea in finala obținuta in prelungiri, elevii lui Carlo Ancelotti au sarbatorit cum se cuvine in vestiarul de pe Santiago Bernabeu.

- Suporterii CSA Steaua au desfașurat un banner uriaș in Piața Unirii, din Cluj-Napoca, inainte de meciul cu Universitatea Cluj. Pe banner scria ”Vrem Steaua in A!”. Mesajul este adresat mai marilor fotbalului romanesc, care nu permit promovarea echipei din Ghencea.Echipa Steaua aparține de Ministerul…

- Stefan Ashkovski, extrema lui Sepsi Sfantu Gheorghe, a trait de pe teren victoria istorica reușita de Macedonia de Nord pe terenul Italiei, 1-0, cea care a lasat campioana europeana en-titre in afara Mondialului din Qatar. Fotbalistul de 30 de ani, deja de trei ani in Liga 1, a fost introdus in minutul…

- Suporterii prezenti la Arena Parc des Princes i-au intampinat pe jucatorii echipei de fotbal Paris Saint-Germain cu fluieraturi, cu exceptia lui Kylian Mbappe, al carui nume a fost aclamat, duminica cu ocazia meciului cu Bordeaux din Ligue 1, dupa deceptia generata de eliminarea gruparii pariziene…