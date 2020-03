Stiri pe aceeasi tema

- Laura Cosoi și soțul ei sunt in culmea fericiri, de cand auaflat ca vor deveni din nou parinți. Vedeta a postat pe contul de socializareun mesaj, in care le dezvaluie fanilor, ca Rita va avea o surioara.De 8 marie, ziua mamei, actrița a dat cea mai frumoasaveste. Laura Cosoi este insarcinata pentru…

- Anca Serea este o femeie implinita. Vedeta are un sot extraordinar, care o iubeste foarte mult, oferindu-i sprijin in tot ceea ce face si sase copii minunati, de care amandoi sunt extrem de mandri. Sotia lui Adrian Sina si-a bucurat fanii de curand, impartasindu-le o fotografie emotionanta cu toti membrii…

- Au fost emoții mari pentru familia Luizei Melencu. O veste le-a adus tuturor lacrimi de bucurie pe obraji, la aproape un an de cand adolescenta a disparut, dupa ce a fost rapita de Gheorghe Dinca.

- Vestea bomba ca Anda Calin este insarcinata pentru a doua oara a luat pe toata lumea prin surprindere. Sotia lui Liviu Varciu a fost surprinsa de PAPARAZZI SPYNEWS.RO la cumparaturi. Burtica frumoasei satene este destul de mare, semn ca in scurt timp cei doi isi vor strange in brate si cel de-al doilea…

- Anca Serea are șase copii, iar cinci dintre aceștia s-auimbolnavit in plin sezon viral. Soția lui Adi Sana recunoaște ca nu-i e ușordeloc.Anul trecut, Anca Serea a devenit mama pentru a șasea oara,la aproape 40 de ani, dar, cu toate astea, reușește sa managerieze foarte binelucrurile in familie. Vedeta…

- Sarbatoare mare pentru Alinei Sorescu! Cantareata si sotul sau au un mare motiv de bucurie, dupa ce in familia lor a avut loc un eveniment extrem de important. Vedeta a tinut sa impartaseasca vestea cu fanii ei, iar acestia au fost foarte incantati, felicitand-o prin sute de mesaje.

- Anca Serea și Adrian Sina au motive mari de bucurie. Una dintre fiicele lor iși sarbatoarește astazi ziua de naștere, iar parinții i-au urat cele mai bune ganduri prin intermediul conturilor de socializare.

- Cel de-aș șaselea copil in familia lui Adrian Sina și a Ancai Serea a adus multe schimbari in viața acestora. Daca in urma cu puțin timp s-au mutat intr-o alta locuința acum au facut un lucru important impreuna.