- Premierul britanic Boris Johnson si iubita sa Carrie Symonds au anuntat sambata ca asteapta un copil si ca se vor casatori, relateaza AFP. "Premierul si domnisoara Symonds sunt foarte fericiti sa isi anunte logodna si ca asteapta un copil la inceputul verii", a spus un purtator de cuvant…

- Conform The Mirror, cuplul a ajuns la un acord, care a fost notificat unui judecator de familie din Londra. Detaliile aranjamentului nu au fost inca confirmate. Perechea a anunțat in septembrie 2018 ca divorțeaza dupa o casatorie de 25 de ani, in care au avut patru copii. Intre timp, Marina…

- Ministrii din guvernul premierului britanic Boris Johnson au convenit asupra introducerii, de la 1 ianuarie 2021, a unui sistem de imigratie bazat pe puncte, care "va fi mai simplu si mai corect, nu va crea discriminare intre tari si va reda britanicilor controlul democratic al imigratiei", a anuntat…

- Premierul britanic Boris Johnson anunta ca vrea sa sarbatoreasca ”respectuos” in weekend, cand Marea Britanie paraseste in mod oficial Uniunea Europeana (UE), constient de faptul ca Brexitul continua sa imparta tara, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Ca toti ceilalti, voi iesi demn din…

- Premierul britanic Boris Johnson a convenit cu seful guvernului irakian, Adel Abdul Mahdi, intr-o discutie telefonica purtata luni, asupra necesitatii dezescaladarii tensiunilor in regiunea Orientului Mijlociu, transmite Reuters, citand un comunicat de presa difuzat de Downing Street.

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele american Donald Trump au spus luni ca asteapta cu nerabdare sa continue cooperarea stransa, precum si negocierea unui "acord de liber schimb ambitios" in cadrul unei convorbiri telefonice, a informat Downing Street. "Premierul a vorbit cu presedintele…

- UPDATE, ora 7:35 – Premierul britanic Boris Johnson a obtinut majoritatea in Parlamentul britanic, partidul sau conservator trecand pragul de 326 de locuri din cele 650 ale Camerei Comunelor, potrivit rezultatelor oficiale publicate vineri, relateaza AFP si Reuters. Dupa numararea rezultatelor in 600…

