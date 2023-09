Bucuria și regretul lui Ceaușescu Printre cei care jubileaza pentru prinderea in flagrant a lui Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui, se numara și protestatarul de serviciu Marian Ceaușescu. Totuși, Ceaușescu are un regret – și-ar fi dorit sa fie prezent la fața locului, probabil ca sa oracaie și sa injure. In opinia protestatarului, Buzatu este al 2 lea cel mai vechi comunist din PSD dupa criminalul Iliescu Ion Sa se fi trezit DNA? Pacat ca este prea departe ca altfel eram acolo. Va fi arestat Jigodia comunista Dumitru Buzatu al 2 lea cel mai vechi comunist din PSD dupa criminalul Iliescu Ion, a scris Ceaușescu pe pagina sa… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

