Bucureștiul și Sofia au bătut palma! Cinci poduri noi vor fi construite pe Dunăre Constructia asteptata a mai multor poduri peste Dunare intre Bulgaria si Romania a fost readusa in atentia publicului bulgar aproape de indata ce actualul Guvern a preluat mandatul, in decembrie 2021. Politicienii si expertii sunt de acord ca construirea de noi poduri care sa lege Bulgaria si Romania, pe langa cele doua existente, va spori conectivitatea Europei. La o conferinta dedicata transportului a Initiativei celor Trei Mari, la Sofia, pe 8 iunie 2021, participanții au susținut ca noile poduri peste Dunare si alte lucrari de infrastructura de-a lungul axei nord-sud sunt esentiale pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

