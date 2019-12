Stiri pe aceeasi tema

- Europenii schimba avionul cu trenul, ca sa salveze planeta. Tot mai multe țari extind rețeaua de trenuri de noapte, ca urmare a cererii masive Operatorul Cailor Ferate din Austria (OeBB) va extinde reteaua sa europeana de trenuri de noapte catre noi destinatii, dupa ce 2019 a adus o crestere de 11%…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES, in parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucuresti, prezinta, la 30 de ani de la Revolutie, o expozitie de fotografie ce cuprinde imagini din Arhiva Fotografica AGERPRES de la evenimentele din Decembrie '89. Un numar de 30 de fotografii din arhiva AGERPRES sunt expuse…

- Filmul romanesc “Cadou de Craciun” a fost premiat la Berlin cu trofeul de cel mai bun scurtmetraj de catre Academia Europeana de film. Din distribuție face parte și Adrian Vancica, cunoscutul Celentano din “Las Fierbinți”. Regizorul Bogdan Mureșanu a caștigat sambata echivalentul european al Oscarului…

- Jandarmii francezi au arestat zece romani acuzati ca au jefuit camioane din mers, printr-o metoda spectaculoasa. Urcat pe o masina care urmarea camionul, unul dintre ei forta usile. Apoi, o duba cu o trapa...

- Alegeri prezidențiale 2019: Prezenta ridicata la vot, in diaspora Primii români la vot în Roma. Foto: Elena Postelnicu. Românii din strainatate au început înca de astazi sa voteze pentru alegerea presedintelui. Pentru prima data, ei au la dispozitie trei…

- In perioada iulie-septembrie 2019, profitul inainte de taxe si dobanzi (EBIT) a urcat cu 8%, la 2,69 miliarde de euro, de la 2,49 miliarde de euro in urma cu un an. De asemenea, vanzarile au crescut cu 8%, la 43,3 miliarde de euro. Profitul atribuibil actionarilor a crescut usor, la 1,7 miliarde…

- „De 30 de ani, ne aflam intr-o interminabila campanie electorala și intrecere socialista in a arunca cu pomeni in anumite categorii socio-profesionale, timp in care reforma marilor sisteme publice a fost pusa in așteptare. Spun de mult timp ca nu mai putem aștepta, cum nici criza nu va aștepta dupa…

- Romanii se pregatesc sa iasa in strada dupa ce Liviu Pop, un padurar de 30 de ani, a fost executat de hoții de lemne. Protestul este anunțat pentru data de 3 noiembrie. Fenomenul a ajuns unul foarte ingrijorator: șase padurari au fost impușcați de hoții de lemn, care se pare ca sunt protejați de mafia…