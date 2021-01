Stiri pe aceeasi tema

- Marile centre comerciale s-au aglomerat, in ultimele zile, semn ca romanii se pregatesc de Sarbatorile de iarna și au pornit in cautare de cadouri, fara sa mai țina seama ca e pandemie, scrie medika.ro. Situația poate ridica probleme de sanatate publica, daca numarul clienților din interior crește foarte…

- Mai multe localitați din județul Ilfov intra in carantina din aceasta seara, la ora 20.00, pentru o perioada de doua saptamani. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a...

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis sa sesizeze Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) pe tema inchiderii seara a parcurilor, a anuntat, luni, prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu. "Pe ordinea de zi a comitetului a fost luata in discutie aceasta…

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta Bucuresti a decis, luni, in unanimitate, prelungirea cu doua saptamani a tuturor restrictiilor care sunt in vigoare in prezent in Capitala. "Am apreciat ca masuri restrictive suplimentare nu se impun (...) Nu este normal sa suprareglementam, atata…

- Rata de infectare in Capitala continua sa creasca, ajungand luni la 3,91 la o mie de locuitori, fata de 3,79, cu o zi in urma, a anunțat luni prefectul Traian Berbeceanu. „Incidența in Capitala a ajuns la 3,91. Este in permanenta creștere”, a anunțat prefectul Capitalei, la finalul ședinței Comitetului…

- Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, și Nicușor Dan, primarul general, au anunțat, la finalul ședinței Comitetului de Urgența ca restricțiile instituite deja in București vor fi in vigoare și in urmatoarele doua saptamani. Din cauza menținerii la peste 3 la mie a ratei de infectare in Capitala, școlile…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anuntat ca la nivelul Capitalei va fi implementat un sistem in baza caruia se va vedea distribuția cazurilor. "In privința Bucureștiului, la acest moment, in ansamblul lui, cred ca nu se impune carantinarea. Insa, exista un sistem informatic pe…

- Inspectorul Școlar General al Capitalei a anunțat faptul ca luni se va vota prelungirea pentru inca 2 saptamani a funcționarii școlilor online. “Cred ca este clar pentru toata lumea ca, la indicele acesta epidemiologic și la numarul actual al infecțiilor cu covid, Comitetul pentru Situații de Urgența…