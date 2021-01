In București s-ar putea relaxa restricțiile. Asta pentru ca rata de infectare a scazut sub 3 la mia de locuitori. Prefectul Traian Berbeceanu a declarat, ieri, ca daca rata de raspandire se menține așa, va convoca peste 2 zile Comitetul Județean pentru Situații de Urgența pentru trece in scenariul galben. In principal, restaurantele, terasele, cafenelele,... View Article