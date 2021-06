București: Un copil a căzut de la etajul 6 al unui bloc Un copil a supraviețuit miraculos, dupa ce a cazut de la etajul 6 al unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Echipajul medical ajuns la fața locului l-a transportat rapid la spital. „Astazi, prin apel 112, Sectia 7 Politie a fost sesizata cu privire la faptul ca un minor s-a precipitat de la etajul 6 al unui imobil din Sectorul 2. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul sectiei, impreuna cu echipaje de prim ajutor. Minorul a fost preluat si transportat la spital pentru ingrijiri medicale”, a transmis Politia Capitalei, potrivit Agerpres. Autoritațile au inceput cercetarile in acest… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil a cazut joi de la etajul 6 al unui bloc din Sectorul 2 din București. A fost transportat de urgența la spital, imediat dupa incident, a anunțat Poliția Capitalei intr-un comunicat. „Astazi, prin apel 112, Sectia 7 Politie a fost sesizata cu privire la faptul ca un minor s-a precipitat de la…

- Un accident nefericit s-a produs in cursul acestei zile, intr-un imobil din Sectorul 6. Poliția a fost sesizata, joi, 17 iunie, cu privire la faptul ca un minor a cazut de la etajul 6 al unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Apelul a fost facut prin numarul de urgența 112. O patrula de poliție a […]

- Baiețelul a cazut printre crengile unui copac, aflat in gradina blocului, și a suferit un traumatism cranian minor, fiind suspect de hemoragie interna. Potrivit ISU București, copilul este conștient și a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.„Astazi, prin…

- Un copil a cazut de la etajul 6 al unui imobil din Sectorul 2 al capitalei. Incidentul a fost anunțat la 112, iar victima a fost transportata la spital, anunța Mediafax Secția 7 Poliție a fost sesizata cu privire la faptul ca un copil a cazut de la etajul 6 al unui imobil din Sectorul 2.…

- Oana Lovin, jurnalista la Metropola TV, devenita celebra prin protestele sale și prin videoclipurile pentru adulți, este vizata de o plangere la Secția 1 de Poliție din partea primarului Clotilde Armand. Lovin spune ca este trist ca poliția nu ancheteaza violuri, crime, furturi și ca iși ”prinde…

- Un scandal a avut loc, joi, in apropierea unei școli din Sectorul 2 al Capitalei. Doi tineri de 17, respectiv 20 de ani, au fost injunghiați. Din primele date cele doua persoane ar fi fost agresate de alți trei tineri care nu se mai aflau la fața locului la sosirea polițiștilor. Cei doi tineri au fost…

- Un incendiu a izbucnit, luni, in bucataria unui imobil de pe strada Simu Anastasie, fara a se inregistra victime, informeaza biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF). Totodata, Politia Capitalei transmite ca barbatul care locuieste in apartamentul in cauza…

- O petrecere privata a avut loc, sambata spre duminica noapte, in sectorul 6 al Capitalei. Unul din petrecareți avea obligația sa stea in carantina. La petrecere participau 18 persoane. „In noaptea de 20/21.03.2021 polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția…