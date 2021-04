București: Un bărbat cu un copil în brațe amenință că se aruncă de pe un bloc Un barbat amenința ca se arunca in gol, de la etajul 8, de pe un bloc din București. Acesta are și un copil in brațe. Incidentul are loc pe Strada Topolovaț din Sectorul 6 al Bucureștiului. Potrivit ISU București Ilfov, barbatul ar fi divorțat, iar pe numele sau a fost emis un ordin de restricție. Poliția se afla deja la fața locului, pentru a negocia cu barbatul. Știre in curs de actualizare The post București: Un barbat cu un copil in brațe amenința ca se arunca de pe un bloc appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

