Stiri pe aceeasi tema

- Criza parcarilor din București, și autoturismele parcate pe carosabil, determina primarii sa ceara marirea taxelor de parcare. Pana in 2020, taxa era undeva la 1.000 lei pe an. Acum primarii cer o majorare cu pana la 600 de lei. Banii, spun primarii de sector, ar ajuta la construirea de noi parcari…

- Primarul Emil Boc a anunțat vineri dimineața ca Parkingul Hașdeu este finalizat, urmând sa fie facuta recepția acestuia. Edilul a afirmat ca, în luna februarie, consiliul local va aproba un proiect de hotarâre de dare a construcției în…

- Batalia pentru locurile de parcare in marile orase continua. Intre timp, tarifele pentru parcari cresc, iar autoritatile locale se gandesc sa le majoreze si mai mult. In sectorul 1 este in discutie un proiect prin care un loc de parcare de resedinta sa ajunga la 600 de lei pe an. In ceea ce priveste…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca masura inghetarii salariilor i se pare una justa, ca trebuie sa fim foarte constienti ca economia a suferit si ca nu poate fi vorba de marirea unor lefuri bugetare in 2021 inainte de iesirea din criza economica. Iohannis a declarat marti, la Cotroceni,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, s-a intalnit, luni, cu toți cei șase primari de sector din București. In cadrul intrevederii cei șapte primari au discutat despre coordonarea dintre ei in rezolvarea problemelor bucureștenilor. „Alegerile s-au incheiat, avem inainte trei ani și jumatate fara…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat sambata ca intentioneaza sa ridice cele 50.000-60.000 de masini abandonate in Bucuresti. Primarul ales a precizat ca nu sustine penalizarea conducatorilor auto pana nu vor fi create suficiente locuri de parcare.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, admite faptul ca o mare problema a Capitalei este legata de locurile de parcare și de traficul rutier mult prea glomerat. Edilul spune ca problemele legate de traficul din București vor trebui rezolvate sistematic. Nicușor Dan estimeaza ca aceste probleme…

- Primaria Municipiului Constanta cere sprijinul administratorilor asociatiilor de proprietari din oras, in vederea elaborarii strategiei de suplimentare si amenajare a locurilor de parcare. In vederea elaborarii strategiei de suplimentare si amenajare a locurilor de parcare din municipiu, Primaria Constanta,…