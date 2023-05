Stiri pe aceeasi tema

- „Simfonia Apei”, „Strazi Deschise”, „Femei pe Matasari”, “Cu bicicleta la mare“ sunt doar cateva dintre motivele pentru care traficul rutier va fi dat peste cap in București in acest weekend. „Simfonia Apei” se desfașoara in perioada 19 mai – 1 octombrie a.c., in zilele de vineri, sambata și duminica,…

- Traficul rutier va fi restrictionat, miercuri, in centrul Capitalei, in contextul desfasurarii protestului sindicatelor din Educatie. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” si Federatia Nationala Sindicala „Alma Mater” vor organiza miercuri, incepand…

- Un sondaj CURS arata ca mai mult de jumatate dintre respondenti au o parere proasta despre activitatea primarului general din București, Nicusor Dan. Procente similare sunt inregistrate si in cazul celor care cred ca lucrurile in Capitala merg mai degraba intr-o directie gresita. Traficul este considerat…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata de vineri pana duminica, in Capitala, pe mai multe artere, unde vor avea loc mai multe evenimente sportive, cultural-artistice si sociale, informeaza Brigada Rutiera a Capitalei, potrivit unor comunicate transmise AGERPRES.Pe data de 23 aprilie, intre orele…

- Drept urmare, traseele mai multor linii au fost modificate, astfel:In ziua de vineri, 21.04.2023, intre orele 19:00-22:00, linia 361, pe sensul spre Piața Unirii, va funcționa pe traseul de baza intre terminalul „Complex Comercial Baneasa” și intersecția Calea Victoriei/ Bd. Dacia, apoi pe un traseu…

- ”Suntem in termen. S-a finalizat montarea tablierului metalic. Conform graficului, la inceputul acestei toamne o sa se circule pe pod si, incepand de sambata, o sa circule tramvaiul, o sa se reia circulatia tramvaiului”, a anuntat, miercuri, arimarul general al Capitalei,. Nicusor Dan, intr-o conferinta…

- Sindicatului Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual (SNPPC) a anunțat ca va organiza o serie de proteste in luna martie in toata țara. Polițiștii și pensionarii militari clujeni vor protesta in fața Prefecturii Cluj, la data de 22 martie. Calendarul protestelor din aceasta luna: – Timișoara,…

- Brigada Rutiera a Capitalei va restrictiona, miercuri seara, traficul pe Str. Nicolae Golescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…