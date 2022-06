Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a vorbit, joi, in debutul sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti, despre autorizatiile taxi aprobate in urma cu cateva luni. ”Nu a existat o incredere in piata si cererile vizeaza doar 230 de autorizatii. Vreau sa transmit mesajul ca este o procedura absolut transparenta in care, pe baza unui punctaj votat de CGMB, se atribuie autorizatii taxi catre PFA, AF si societati”, a afirmat primarul general. Consiliul General a aprobat 1.850 de autorizatii, iar Primaria Captalei a emarat procedura pentru acordarea acestora.