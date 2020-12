Bucureşti a raportat peste 1.800 de cazuri noi și a ajuns la o incidenţă de peste 7 București are cea mai mare rata de infectare din țara, 7,04 persoane la mia de locuitori, in creștere fata de ziua de joi, 10 decembrie (6,76). Dupa Capitala, care a raportat peste 1.800 de cazuri noi de COVID-19, se situeaza județul Constanța, cu o incidența a imbolnavirilor de 6, 88.Numarul judetelor in care rata de infectare (coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori) depașeste cifra 3 a scazut la 16, dupa ce judetul Calarași a inregistrat o rata de infectare de 2,97, arata cel mai recent bilant.Cele mai mari rate de infectare sunt raportate in prezent in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

