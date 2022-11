Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, sambata, la Prima TV, ca nu se ia in calcul o majorare a pensiilor mai mica de 10% incepand de anul viitor. El a subliniat ca nu-si permite sa se lanseze intr-o „licitatie de procente” in legatura cu acest subiect. Intrebat ce parere are despre afirmatiile…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, atrage atentia asupra faptului ca PMB va plati in acest an 1,5 miliarde de lei subventii pentru termoficare, in conditiile in care in perioada 2011-2020 achita sub 700 de milioane de lei, iar in 2021 suma a ajuns la 950 de milioane de lei. Edilul general a declarat ca…

- Bucurestenii nu vor plati preturi mai mari la energia termica Foto: Razvan Stancu. Bucurestenii nu vor plati în aceasta iarna preturi mai mari la energia termica, afirma primarul general al capitalei, Nicusor Dan. Primarul general spune ca si dupa 1 noiembrie, când…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca face economie. Așa ca și-a lasat angajații fara apa calda, oprind centrala. „In acest moment avem oprita centrala care furniza apa calda pentru angajati si de asemenea, am transmis instructiunile acestea de bun-simt, oprirea calculatorului dupa program,…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a avertizat intr-un discurs rostit sambata ca urmeaza ”cea mai grea iarna din intreaga lume” si ca acesta va fi un test nu doar pentru Ucraina. ”Aceasta va fi cea mai grea iarna din intreaga lume. Acestea vor fi 90 de zile care vor fi un test pentru increderea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat ca plafonul de consum la gaze a fost eliminat pentru consumatorii casnici cu centrale individuale. Prețul la gaze va fi același ca anul trecut, de 31 de bani pe kilowatt, oricat ar fi consumul, a spus ministrul. „Iarna trecuta, daca nu ma inșel, era la inceput…

- Vicepreședintele PSD Mihai Tudose, europarlamentar și fost premier, a anunțat, marți, intr-o conferința de presa susținuta la finalul Consiliul Politic Național PSD, ca actuala coaliție de guvernare va introduce o taxa de solidaritate pe care o vor plati companiile din domeniul energetic. Potrivit lui…

- Bucurestenii ar putea face frigul in case și in iarna care vine. Directorul Termoenergetica susține ca sistemul de alimentare cu energie termica din Capitala se afla intr-o situatie critica, din cauza datoriilor uriase pe care le are Primariei Municipiului Bucuresti. In aceasta vara au fost reabilitati…