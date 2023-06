Bucureștenii par să aprecieze ce a făcut Nicușor Dan la Primăria Capitalei. Sondaj CURS Cel mai recent sondaj realizat in București de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS, in perioada 16-23 iunie 2023, arata o evoluție favorabila lui Nicușor Dan in percepția alegatorilor. Deși in continuarea exista o majoritate de 53% care are o parere proasta sau foarte proasta despre activitatea primarului general al Capitalei, procentul celor care au o parere buna sau foarte buna despre activitatea acestuia s-a dublat in opt luni, de la 22% in octombrie 2022, la 44% in iunie 2023. La intrebarea „Cum apreciați activitatea Primarului General Nicușor Dan de cand acesta a fost ales?”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

