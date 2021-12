Bucureștenii, nemulțumiți de organizarea paradei de 1 Decembrie:”Nu ne-au lăsat să vedem militarii!” Anul acesta s-a dorit o parada de 1 Decembrie mai restransa, pentru a se evita raspandirea Covid-19. Din acest motiv, bucureștenii nu au avut voie sa intre in zona special amenajata pentru parada și s-au imbulzit, fara respectarea distanțarii sociale, in zona din Piața Victoriei. Parada militara de anul acesta din București a defilat pe o porțiune mult mai scurta decat erau bucureștenii obișnuiți. Militarii au defilat pe sub arcul de Triumf pana in fața restaurantului Casa Doina. Nu au mers pe tot bulevardul Kiseleff, așa cum ne-au obișnuit an de an. In zona “zero” a paradei au avut voie doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Militarii care au defilat purtand maști cu mustața nu sunt de cariera, ci voluntari ai unei asociații. Un moment inedit a avut loc la parada de 1 Decembrie de la București . Soldații Detașamentului Asociației Tradiția Militara au defilat pe sub Arcul de Triumf purtand maști cu mustața și uniforme din…

- Parada militara de Ziua Naționala a Romaniei marcheaza 103 ani de la Marea Unire, iar cu acest prilej cateva sute de militari și specialiști ai MApN, MAI, SRI și SPP vor defila in Bucuresti, impreuna cu peste 100 de mijloace tehnice, in timp ce aproape 30 de aeronave vor survola

- Serviciul de Telecomunicații Speciale participa, pentru prima data, cu un detașament de ofițeri, maiștri militari și subofițeri in blocul de Parada Militara organizata la 1 decembrie a.c., in București, cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Ca in fiecare an, comunicațiile și serviciile IT necesare…

- Interdicția de intrare la Parada de 1 Decembrie pentru cei nevaccinați este valabila doar pentru zona oficiala, a precizat duminica șeful DSU Raed Arafat. Toți romanii vor putea participa la eveniment, cu respectarea masurilor de distanțare sociala, indiferent daca sunt vaccinați sau nu, certificatul…

- In capitala au avut loc repetitii pentru parada de Ziua Nationala Arcul de Triumf din Bucuresti. Foto: wikipedia.org. În capitala au avut loc, astazi, repetitii pentru parada de Ziua Nationala. Ceremoniile din acest an vor fi de mica amploare si se vor desfasura cu respectarea normelor…

- Ziua Naționala va fi marcata, in acest an, printr-o parada militara ce urmeaza sa aiba loc in București, la Arcul de Triumf. In condiții restranse, dat fiind contextul generat de situația COVID. Cu doar cateva zile ramase pana la evenimentul din 1 decembrie, Ministerul Apararii Naționale a anunțat ce…

- Urmeaza o iarna lunga in București, cu multe conducte de termoficare sparte și cu calorifere care risca sa ramane reci, zile la rand. Deși de mai bine de o saptamana termometrele nu urca mai sus de 12 grade Celsius, caloriferele au ramas reci. Apartamentele bucureștenilor sunt mai friguroase decat afara.…

- „Nu inchiderea școlilor oprește transmiterea COVID-19 in comunitate, ci vaccinarea adulților și respectarea regulilor stricte”, a declarat medicul pediatru Mihai Craiu pentru ziarul Libertatea, in contextul in care autoritațile au decis menținerea școlilor deschise, iar rata de infectare continua sa…