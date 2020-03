Bucură-te de viață în tăcere E un indemn matinal, pe fondul descoperirii ca ești. Buna dimineața, spui lumii, apoi ție, privindu-te intr-o oglinda care te arata straveziu, așa cum n-ai fost niciodata. Mugurii castanilor, aproximați prin geam, au mai crescut de ieri, ceea ce-mi intarește convingerea ca arborii nu fac ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

E un indemn matinal, pe fondul descoperirii ca ești. Buna dimineața, spui lumii, apoi ție, privindu-te intr-o oglinda care te arata straveziu, așa cum n-ai fost niciodata. Mugurii castanilor, aproximați prin geam, au mai crescut de ieri, ceea ce-mi intarește convingerea ca arborii nu fac coronavirus.

