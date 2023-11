Stiri pe aceeasi tema

- Conținut oferit de: Partener extern. Chiar daca indeplinesc o funcție vitala pentru igiena noastra zilnica, bateriile de baie sunt adesea trecute cu vederea daca nu fac parte dintr-un amplu proces de renovare, nu au scurgeri sau nu se defecteaza și este momentul sa le schimbam. Probabil ca informația…

- Astazi a avut loc o ședința extraordinara a Consiliului Local Carei. Locul de desfașurare a fost Sala Festiva care este și sala de casatorii. Ca de obicei, nu a existat sonorizare și tot ca de obicei, consilierii locali au fost muți ca peștii din acvariu, doar mana ridicata la solicitarea președintelui…

- 30 octombrie este o zi cu o semnificație istorica profunda, marcand evenimente importante care au modelat lumea așa cum o cunoaștem astazi. De la intemeierea orașului Antinoupolis de catre imparatul Hadrian in anul 130, pana la tragedia care a zguduit Romania in 2015, cand un incendiu devastator a izbucnit…

- Cosmin și Eliza Natanticu formeaza o relație de peste 13 ani și se bucura de fiecare moment impreuna. Cei doi s-au casatorit in urma cu cinci ani, iar acum se gandesc sa devina parinți, insa mai au de trecut anumite etape pana la punctul final. Pana atunci, se bucura de toate proiectele pe care le au,…

- Romania a obținut cea mai clara victorie din campania preliminara pentru EURO 2024, 4-0 cu Andorra. Selecționerul Edi Iordanescu a gasit mai multe aspecte pozitive in victoria de pe Arena Naționala. Edi Iordanescu, dupa Romania - Andorra 4-0 „Am fost alaturi de noi, i-am simțit incredibil, cu o energie…

- Intr-o conversație cu publicația franceza Atlantico, psihologul Gerard Neyrand a raspuns la veșnica intrebare a omenirii. El a spus ca poți fi fericit fara venituri mari și un statut social inalt. Dar conteaza mult existența unei familii, lumea interioara și credința in Dumnezeu . Sociologii americani…

- Astrologii au un anunț fabulos pentru unii nativi ai zodiacului. Afla, din randurile de mai jos, care este zodia protejata de Sfantul Ilie in octombrie 2023. Cine sunt cei care se vor bucura de noroc nu doar in dragoste, dar și in cariera. Astrologii vin cu vești excelente pentru unii nativi ai zodiacului…

- Incepand de duminica CFR Calatori elibereaza legitimații de calatorie cu gratuitate sau cu reducere doar pentru elevi , nu și pentru studenți. Elevii vor intra in posesia unor legitimații de calatorie cu gratuitate/reducere la transportul pe calea ferata, urmand ca și studenții sa beneficieze in curand…