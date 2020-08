Bucovina întoarce ”Palma” primită în timpul crizei COVID Incet dar sigur Bucovina se ridica din nou. Interesul turiștilor pentru aceasta zona unica a spiritualitații romanești incepe sa creasca dupa ce județul a trecut chiar la debutul pandemiei de coronavirus printr-un linșaj mediatic la nivel național care i-a facut pe mulți sa fie mai reticenți. Iata ca prin efortul conjugat al specialiștilor, al autoritaților […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

