Bucati de tencuiala au cazut pe o masina. Incep problemele de sezon la cladirile vechi din zona centrala

Mai multe cladiri vechi din zona centrala a orasului incep sa devina pericol pentru lugojeni sau pentru masinile lor. Dupa o iarna in care temperaturile au scazut mult sub zero grade, tencuiala de pe cladiri a inceput sa cedeze. In ultimele zile, bucati din fatade s-au desprins si au cazut pe trotuare, cel mai des loc indicat fiind Piata IC Dragan. Probleme au fost semnalate la cladirea care adaposteste sediul PSD, la cladirea fostului magazin Bumbacul, la cladirea fostei prefecturi, dar si la sediul Primariei Lugoj. Din fericire, pana acum nu au fost accidente, insa la cladirea de langa politie…