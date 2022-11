Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o intrerupere de aproape o luna, se reiau intrecerile si in Divizia A la handbal feminin. In Seria A, echipa CSU Neptun Constanta va intalni, vineri, 18 noiembrie, de la ora 16.00, la Sala „Danubius” din Braila, pe HC Dunarea Braila II, intr-o partida contand pentru etapa a saptea de campionat.…

- Un barbat din Ploscuțeni a fost condamnat la 750 lei amenda penala, pedeapsa pentru o escapada pe care a avut-o in luna mai a anului trecut, ca pescar… ocazional. Nu chiar ocazional, a explicat barbatul atunci cand a fost prins cu mai multe plase monofilament pe malul raului Siret, in punctul numit…

- Campioana Romaniei la volei masculin, CS Arcada Galați, a debutat cu dreptul in Cupa CEV. Formatia de la malul Dunarii, antrenata de Sergiu Stancu, s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (25-22, 25-20, 25-20), in fața formatiei Radnicki Kragujevac (Serbia), in prima manșa a 32-imilor de finala.…

- Chiar daca inca ne aflam la jumatatea toamnei, pe litoral au inceput deja sa apara ofertele de sarbatori. Preturile sunt mai mici decat cele din sezon, iar experienta unui Craciun la malul marii este unica, spun hotelierii. "Doar ce am lansat oferta de revelion, este formata din pensiune completa, turistii…

- Biserica Precista este cel mai vechi monument istoric din orașul de pe malul Dunarii. In secolul al XVII-lea, aceasta biserica era lacaș de cult, dar și cetate de aparare impotriva cotropitorilor.

- Comisarul a fost cautat de ieri, de la ora 10:00, de scafandrii ISU, in Dunare, in zona localitații Prundu, din județul Giurgiu.Acesta a fost gasit la 6 kilometri distanța de locul in care incepusera cautarile.Barbatul se afla la o partida pe de pescuit impreuna cu prietenii sai și a cazut in apele…

- Orașul de pe malul Borcei devine incet-incet o atracție pentru turiști. Cei care nu au vizitat orașul pana acum raman placut surprinși de liniștea si de peisajul fascinant de la Dunare.

- Serbia va incepe in luna octombrie ridicarea epavelor germane esuate pe portiunea sarbeasca a Dunarii in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, care au iesit la suprafata din cauza nivelului foarte scazut al apei. Epavele ingreuneaza traficul in defileul Portile de Fier de peste 80 de ani, informeaza…