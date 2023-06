Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul regiunii Rostov din Rusia – care se invecineaza cu Ucraina – le-a cerut locuitorilor sa ramina in case. Vehicule militare rusești au fost vazute pe strazile din Rostov pe Don, dar și la Moscova, unde masurile de securitate au fost sporite, dupa ce șeful Wagner, Evgheni Prigojin, a susținut…

- Comitetul antiterorist rus a anuntat ca instituie alerta antiterorista in Moscova si in regiunea inconjuratoare dupa revolta grupului de mercenari Wagner, a anuntat agentia de stiri rusa Ria, preluata de Reuters. Evgheni Prigojin, liderul grupului paramilitar Wagner, a afirmat sambata ca a intrat in…

- Liderul gruparii paramilitare Wagner a afirmat ca se afla in aceasta dimineata in cartierul general al armatei ruse din orasul Rostov si ca a preluat controlul asupra unor situri militare, inclusiv asupra unui aerodrom.”Suntem in cartierul general, este 07:30 dimineata” (04:30 GMT), a declarat Evgheni…

- Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a spus ca fortele sale au intrat din Ucraina in Rusia prin regiunea Rostov. A amenintat ca va distruge tot ce ii sta in cale in cazul in care va intampina opoziție din partea Ministerului rus al Apararii. El indeamna la revolta, dupa ce armata rusa i-ar…

- Tensiuni maxime la Moscova. De data aceasta, nu din cauza ucrainenilor. Liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, care s-a rasculat impotriva comandamentului militar rus, a promis sambata ca „va merge pana la capat” si va „distruge tot ce ii va fi pus in cale”, spunand ca trupele sale…

- Liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a avut marti o reactie furioasa la adresa Ministerului rus al Apararii, acuzand "lepadaturile" din aceasta institutie ca au permis atacul ucrainean cu drone efectuat anterior asupra Moscovei."Bestii infecte. Ce faceti ? (...) Ridicati-va…