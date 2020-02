Bucatarul iesean Marian Zancianu, participa cu echipa României ,la Olimpiada Culinară de la Stuttgart între 14 – 19 Februarie 2020 Echipele olimpice de bucatari ale Romaniei care ne vor reprezenta la cea mai importanta competiție gastronomica la nivel mondial, Olimpiada Gastronomica de la Stuttgart se antreneaza intens pentru marele concurs. Organizata din 4 in 4 ani, Olimpiada de Gastronomie este o ocazie unica de a admira, pe viu, pe cei mai talentați bucatari ai lumii și de a gusta din preparatele realizate de catre aceștia. Cei 14 chefi tineri ai noștri sunt pregatiți sa aduca pe buzele consumatorilor rețete inedite din gastronomia romaneasca. „Cel mai important lucru care va fi punctat la aceasta competiție este gustul.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

