Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea vine cu noi idei de rețete pentru masa de Paște. Rețeta a fost incarcata pe canalului de Youtube, acolo, unde incearca sa-i convinga pe urmaritorii sai sa gateasca romanește. Zilele acestea, Dragnea a incarcat pe Youtube mai multe rețete de post, precum: orez cu ciuperci de legume, varza…

- Fostul șef al PSD, Liviu Dragnea, a ajuns din nou in atenția publicului dupa ce a decis sa-și faca un canal de YouTube in care prezinta diverse rețete. Ulterior, acesta s-a mutat și pe Tik Tok pentru a iși atrage mai mulți fani. Cei mai mulți l-au luat in ras, iar unele pagini oficiale de instituții…

- Liviu Dragnea, fostul lider PSD, care s-a apucat de gatit și posteaza rețete pe canalul sau de Youtube, a raspuns unei postari ironice a Primariei Brașov. „Gatiți și in primarii? Sa știm sa nu ramanem fara tacamuri.”, a comentat Primaria Brașov. Liviu Dragnea a raspuns printr-un videoclip scurt. „Adevarul…

- Deși a inregistrat o creștere cu 20 de puncte procentuale, la inceputul anului trecut, nivelul salariilor din sistemul de justiție este considerat inechitabil in raport cu sarcinile de serviciu. O spun cei care lucreaza in acest domeniu de activitate.

- Urzicile sunt pline de vitamine, iar multe gospodine aleg sa le gateasca pentru intreaga familie. Ele sunt gata in doar cateva minute și sunt delicioase. Mai jos poți gasi ingredientul care nu trebuie sa lipseasca din ciorba.

- FC Barcelona, liderul campionatului de fotbal al Spaniei, a invins la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Villarreal, duminica seara, in derby-ul etapei a 24-a din La Liga, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sute de sindicaliști din Educație protesteaza, miercuri, in Piața Victoriei, unde cer guvernului majorarea salariilor in educație. Potrivit federațiilor sindicale, la protest sunt așteptate 1.000 de persoane, nemulțumite de faptul ca salariile personalului didactic nu reflecta importanta sociala a muncii…

- Romanii adora sa manance ciorba aproape la fiecare masa. Multe gospodine o prepara in nenumarate feluri, mai cu seama in sezonul rece cand vedeta este carnea. Cu toate astea, preferințele sunt diferite la restaurante sau diverse localuri. Iata care este preferata tuturor! Este vorba despre un preparat…